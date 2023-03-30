“البحر الأحمر” تمنح “بايتور للإنشاءات” عقوداً جديدةً في “أمالا”

أعلنت “البحر الأحمر الدولية”، الشركة المطوّرة لوجهتي “البحر الأحمر” و “أمالا” عن ترسية عقدين جديدين رئيسيين لمرحلة التطوير الأولى في وجهة “أمالا” لشركة “بايتور العربية السعودية للإنشاءات”.
وبموجب تلك العقود ستكون “بايتور العربية السعودية للإنشاءات” مسؤولة عن أعمال البناء والتشييد والإشراف على العديد من الأصول في منطقة “مارينا فيلج” الواقعة في “تربل باي”، وإبرام عقد آخر لأعمال الخرسانة والصلب والميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP) لنادي اليخوت.
من جهته، أكّد المدير التنفيذي لإدارة البناء في “أمالا” فهد البلوي، على أن تطوير “مارينا فيلج” في وجهة “أمالا” وفق أعلى المعايير العالمية؛ كان لابد أن يعتمد على شركاء هم الأفضل في مجالهم، ويتوافقون مع أهداف ومبادئ الحوكمة المتبعة في “البحر الأحمر الدولية”.
وأضاف “البلوي” أنه من خلال العمل مع شركة “بايتور السعودية للإنشاءات”، سيحظى المشروع وعلى الفور بتنفيذ عقود البناء الممنوحة لهم ضمن أعلى المعايير وبجودة عالية؛ مؤكدا على أن العمل مع أفضل الجهات الموجودة داخل السعودية يعد فرصة للوفاء بالتزام “البحر الأحمر الدولية” بخلق فرص حقيقية للقطاع الخاص السعودي.
من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة “بايتور السعودية للإنشاءات” مرات جيراي، عن سعادته بالعمل مع “البحر الأحمر الدولية”، منوِّها بأهلِّية شركته لدعم وخلق وتطوير وجهات عالمية، والعمل جنباً إلى جنب مع شركاء آخرين كشركة الهندسة المعمارية “فوستر وشركاه”، لإرساء معايير جديدة في التنمية المستدامة، وإنشاء وجهات ترتقي بمكانة السعودية على خريطة السياحة العالمية.
جدير بالذكر أنه يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير “أمالا” وفق المخطط الزمني، ومن المتوقع أن ترحب الوجهة بأول زوارها في عام 2024، وبمجرد اكتمالها، ستضم “أمالا” نحو 25 فندقاً، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف غرفة فندقية، و900 وحدة سكنية، وشققًا وفللًا سكنيةً فاخرةً، بالإضافة لمجموعةٍ واسعةٍ من المتاجر المحلية الراقية والمطاعم الفاخرة ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية.
وفق “أخبار 24”.