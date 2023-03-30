قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الطفل معرض لخطر الانحراف في عدة حالات منها: ممارسة التسول، أو أي عمل غير مشروع؛ وذلك وفقاً للنظام.
وأوضحت أن حالات الانحراف تضمنت خروج الطفل عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، واعتياده على الهرب من البيت، أو من المؤسسات التربوية، أو الإيوائية، وتردده على الأماكن المشبوهة أخلاقياً أو اجتماعياً، أو الأماكن عير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين.
وأضافت أن اعتياد الطفل على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت يدخل ضمن خطر الانحراف، وكذلك قيامه بأعمال تتصل بالدعارة، أو الفسق، أو القمار، أو المخدرات، أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن أنظمة المملكة كفلت للطفل حقوقه وحمايته من كافة أشكال الإيذاء وذلك ضمن مبادرة #اعرف_حقك.