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جديد المحليات > “الغذاء والدواء”: “عجائن السمبوسة” لا تحتوي على زيوت مهدرجة
30/03/2023   10:11 م

“الغذاء والدواء”: “عجائن السمبوسة” لا تحتوي على زيوت مهدرجة

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نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الخميس)؛ ما تم تداوله حول احتواء عجائن السمبوسة على زيوت مهدرجة؛ مما يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة.

وأوضحت الهيئة أن الزيوت المهدرجة ممنوع استخدامها في المنتجات الغذائية، حسب اللائحة الفنية “الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة”، رقم (SFDA.FD 2483)، مشيرةً إلى أن عجائن السمبوسة قد تحتوي كغيرها من العجائن على كميات عالية من الزيوت المشبعة التي تقلل من قيمتها الغذائية.

ونوهت إلى أن الاستخدام المفرط للدهون يرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة والسمنة؛ لذا يجب عدم تناولها بكميات كبيرة، ويمكن تحضيرها منزلياً بطرق صحية أكثر عن طريق الفرن أو الشواء.

"الغذاء والدواء": "عجائن السمبوسة" لا تحتوي على زيوت مهدرجة

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء”: “عجائن السمبوسة” لا تحتوي على زيوت مهدرجة

جديد المحليات
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