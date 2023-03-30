السوق السعودي يغلق على ارتفاع بتداولات بقيمة 6.2 مليار ريال

اختتم مؤشر السوق السعودي تعاملات اليوم (الخميس)، على ارتفاع بلغ 0.8%، ليغلق عند 10590 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.2 مليار ريال.
وتصدر سهم اتحاد الخليج الأهلية ارتفاعات اليوم بنسبة 10% عند 9.74 ريال، وسط تداولات بلغت 500 ألف سهم، كما ارتفع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي بنسبة 2%، عند 73.5 ريال و45.85 ريال توالياً.
وأنهت أسهم: زين، وسيرا، والعربي الوطني، وبنك البلاد، ومجموعة صافولا، تداولاتها اليوم على ارتفاع تراوحت نسبه بين 2 – 4%، فيما هبطت أسهم: اللجين، والبحر الأحمر، والزامل للصناعة، والعبداللطيف، وأيان للاستثمار، وأسواق المزرعة، وريدان الغذائية، بنسب تتراوح 1 – 4%. وفق “أخبار 24”.