“الإسكان” تتعاون مع “NAVER” الكورية لتطوير وتشغيل الحلول الرقمية للوزارة

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الاستثمار، اليوم (الخميس)، مذكرة تفاهم مع مجموعة “NAVER” الكورية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات.
جاء ذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون المشترك لدعم وتطوير الاستثمار بالمملكة، ورفع مستوى التنسيق، حيث ستدعم وزارة الاستثمار تسهيل دخول شركةNAVER للاستثمار بالمملكة، وبحث إمكانية نقل المقر الإقليمي للشركة للمملكة مستقبلاً.
وتقدم الشركات الكورية، خططاً لتطوير وتشغيل الحلول الرقمية لوزارة الشؤون البلدية؛ للتمكين من تفعيل الركائز الأساسية للبلديات الذكية بكفاءة عالية في مجالات مختلفة مثل: مراقبة وتخطيط المدن، والخدمات البلدية، والتشوه البصري، وإجراء محاكاة لتخطيط وتطوير وتشغيل المدينة.
وفق “أخبار 24”.