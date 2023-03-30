الأدنى في تاريخه.. مُعدل بطالة السعوديين ينخفض لــ 8.0 %

حققت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل البطالة لإجمالي السعوديين للربع الرابع من عام 2022م؛ حيث بلغت النسبة 8.0%، بانخفاض مقداره 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث للعام نفسه، وهو المعدل الأدنى في تاريخه، مُقتربة بذلك من مُستهدف البطالة الذي حددته رؤية المملكة 2030 عند 7%.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى (4.8 % ) في 2022 مقارنةً مع الربع الثالث من العام نفسه، مدفوعًا بالأنشطة الحكومية، وكذلك دور القطاع الخاص في عمليات التوظيف؛ متجاوزًا التوقعات رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها معظم دول العالم.
وأوضحت البيانات انخفاض معدل البطالة للسعوديين بشكل عام، حيث انخفض معدل البطالة للسعوديات في الربع الرابع من عام 2022م، إذ بلغت 15.4 % مقارنةً بـ 20.5 % في الربع السابق، فيما انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2022م، حيث بلغ 4.2 % مقارنةً بـ 4.3 % في الربع السابق، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء في نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2022م.
ويأتي انخفاض مستويات معدلات البطالة في المملكة نتيجة للتشريعات وبرامج التوطين، ودعم الوظائف ومتابعة المنشآت من كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتحقق بذلك رقمًا قياسيًا لم يتحقق من قبل على مستوى معدل البطالة لإجمالي السكان؛ حيث أسهمت خطط ومُبادرات رؤية المملكة وما تضمنته من إصلاحات وتشريعات وإطلاق للقطاعات الواعدة في تحقيق استمرار أعلى معدَّل لمشاركة القوى العاملة.
وكشفت نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2022م، ان انخفاضات تعكس بشكل ملحوظ الأثر الكبير لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030 التي جعلت من أهم أولوياتها العمل على تحقيق مستهدفات خلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، مشيرة إلى أن الفرص الوظيفية الموسمية التي واكبت الربع الرابع كان لها أثر في خفض معدلات البطالة وإتاحة الفرص الوظيفية التي ستسهم بدورها في تعزيز المعرفة واكتساب الخبرات التراكمية للمنافسة في سوق العمل على مختلف المستويات. وفق “أخبار 24”.
وأبانت الهيئة أن هذه النتائج الإيجابية تأتي مُترافقةً مع تحقيق الاقتصاد السعودي لأعلى نمو في الناتج المحلي بنسبة 8.7 %، كأعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، فيما يأتي انخفاض معدلات بطالة السعوديين متوافقًا مع نتائج مؤشر PMI الخاص بمسح التوظيف خلال شهر ديسمبر 2022م؛ حيث شهد نموًا قويًا في تسارع وتيرة خلق فرص العمل، وسجلت قراءة المؤشر 52 نقطة وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية منذ يناير 2018.
ويؤكد ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين جاذبية سوق العمل ودوره في توظيف واستيعاب السعوديين، حيث وصلت أعداد المُشتغلين إلى رقم قياسي بلغ 2.2 مليون مواطن ومواطنة مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية .