“هيئة النقل” تعلن اشتراطات استخدام الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة

كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الخميس)، اشتراطات استخدام الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة في المملكة؛ وفق المواصفات القياسية المعتمدة.
وتضمنت الاشتراطات أن تكون المنشأة حاصلة على ترخيص ساري المفعول من الهيئة لمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق، وأن تكون الشاحنة حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول، وأن تلتزم السائق الحاصل على بطاقة السائق المهنية ورخصة قيادة من الفئة المناسبة، فضلاً عن أن تكون الشاحنة ذات المقطورات المزدوجة بالمواصفات القياسية المعتمدة، وقواعد وشروط سير هذه الشاحنات.
وأوضحت الهيئة أن تصاريح الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة، ستُصدر من قبل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك بعد استيفاء كامل اشتراطات الهيئة العامة للنقل. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الاشتراطات تهدف إلى رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وترشيد استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتقليص تكاليف النقل، موضحة أن استخدام الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة يسهم في زيادة كمية البضائع المنقولة، وتقليل أعداد الشاحنات المنفردة على الطرق.