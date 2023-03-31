بالصور.. “بلدية الخرج” تقيم أطول مائدة إفطار رمضانية بطول 500 متر وأكثر من 11 ألف وجبة

أقامت بلدية محافظة الخرج أطول مائدة إفطار رمضانية بحديقة الملك عبدالعزيز بحضور رئيس البلدية المهندس خالد بن عبدالله الزيد ورئيس بلدية محافظة الدلم المهندس عامر بن منصور العجمي وعدد كبير من المواطنين والمقيمين.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد أن مائدة الإفطار الجماعي عمل اجتماعي يقام للمرة الثانية وتم تنفيذه على طول 500 متر ووفر فيه أكثر من 11ألف وجبة إضافة لمشاركة أكثر من 170متطوع ومتطوعة.
وأشار “الزيد”عن إقامة البلدية لفعاليات ليالي رمضانية ابتداء من اليوم بحديقة الملك عبدالعزيز ولمدة ثلاث ليالي وتحتوي على عددٌ من المناشط والبرامج التي تستهدف أفراد الأسرة منها “مسرح الطفل” والمسابقات والأركان المتنوعة.
وأكد رئيس بلدية الخرج عن استمرار إقامة مائدة الإفطار الرمضانية كل عام مقدماً شكره لكافة الجهات والأفراد المشاركين وكذلك الداعمين.