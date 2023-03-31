وفقاً لتوقعات “الأرصاد”.. أمطار بالرياض وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح المركز، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.
ولفت إلى أنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية، قد تصل إلى غزيرة على أجزاء منها كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل يمتد لاحقاً ليشمل معظم مناطق المملكة.