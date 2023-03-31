وجه بتكثيف الأداء.. خطط المطارات بذروة العمرة على مائدة وزير النقل

ترأس وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، اجتماعاً لاستعراض ومناقشة المواضيع المتعلقة بموسم ذروة العمرة في مختلف المطارات، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.
ووقف الجاسر على انسيابية حركة المسافرين في مطار الملك عبد العزيز بجدة، وسير العمل وَفْق الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم العمرة.
وتفقد نقاط الفرز التي تم تجهيزها من قِبل شركة مطارات جدة لتنظيم حركة دخول حافلات المعتمرين إلى صالات السفر، مطلعاً على آلية العمل والمهام التي يقوم بها الفريق المكلف في غرفة المراقبة والتدخل السريع.
ووجَّه وزير النقل بتكثيف الأداء وتسهيل حركة تدفُّق المعتمرين والزوار والمسافرين، وخلق تجربة سفر أكثر راحة ويُسْر، ووَفْق أعلى معايير الجودة والتنقل الآمِن.
وفق “أخبار 24”.