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جديد المحليات > تبدأ من 35 ريالاً.. تذاكر مخفضة لـ”قطار الحرمين” خلال رمضان
31/03/2023   5:30 ص

تبدأ من 35 ريالاً.. تذاكر مخفضة لـ”قطار الحرمين” خلال رمضان

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كشف الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين السريع والمشاعر المقدسة ريان الحربي، عن إطلاق باقات تذاكر مُخفضة بقطار الحرمين السريع تبدأ من 35 ريالاً للفرد خلال شهر رمضان، وذلك للرحلات التي تنطلق من محطة السليمانية بجدة إلى مكة المكرمة.

وأوضح الحربي، أنه جرى أيضاً تخفيض أسعار تذاكر مواقف المركبات بالمحطة إلى ريال واحد فقط للساعة، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين، مع زيادة عدد الرحلات بوتيرة متصاعدة تدريجياً لتصل لأكثر من 100 رحلة يومية.

يأتي ذلك وفقاً للخطة التشغيلية لشهر رمضان الجاري، حيث تم إتاحة أكثر من مليون مقعد للتنقل بين كافة محطات القطار، لتمكين أكبر عدد من الزوار وسكان محافظة جدة لتجربة رحلات القطار من وإلى مكة المكرمة، وقياس تجربتهم بعد الوصول ومدى رضاهم عن الخدمات المقدَّمة. وفق “أخبار 24”.

تبدأ من 35 ريالاً.. تذاكر مخفضة لـ”قطار الحرمين” خلال رمضان

جديد المحليات
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