نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بعد نقلها من “معروف”.. 4 خطوات لتوثيق المتاجر بمنصة الأعمال
31/03/2023   5:30 ص

بعد نقلها من “معروف”.. 4 خطوات لتوثيق المتاجر بمنصة الأعمال

+ = -
469

حددت وزارة التجارة، خطوات توثيق المتاجر في “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال بعد نقلها رسمياً من منصة “معروف”.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بـ”تويتر”، أن الخطوات تتضمن الدخول لمنصة الأعمال، ثم الضغط على أيقونة “التجارة الإلكترونية”، على أن يتم بعد ذلك تقديم الطلب وبعدها يجري الحصول على التوثيق.

وأشارت إلى أن نقل عملية التوثيق تأتي بالتكامل مع مجلس التجارة الإلكترونية نتيجة لتطوير إجراءات التوثيق، واشتراط وجود حساب بنكي تجاري للمتجر لتعزيز الموثوقية في تعاملاته المالية، وتجنب عمليات النصب والاحتيال. وفق “أخبار 24”.

بعد نقلها من “معروف”.. 4 خطوات لتوثيق المتاجر بمنصة الأعمال

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885256579.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.