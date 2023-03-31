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رياضة > “لاعب نادٍ شهير” ينقذ طفلاً من الموت “محروقاً”
31/03/2023   5:31 ص

“لاعب نادٍ شهير” ينقذ طفلاً من الموت “محروقاً”

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ساق القدر لطفلٍ كادت تشتعل به سيارة، بينما كان بانتظار والده داخلها بأحد شوارع محافظة الزلفي، “لاعب نادٍ شهير”، لإنقاذه من الموت المُحقق، وهمّ بمساعدته في الخروج منها، بعد لطف الله، وعدم اشتعال النيران في جنباتها.

وفي صورةٍ بطولية، تمكن لاعب نادي الفيحاء، ولاعب نادي الهلال والتعاون سابقاً، مالك عبد المنعم، من إنقاذ طفل أشعل بعضاً من المحارم “المناديل” في سيارة والده، الذي ترجّل منها وترك الطفل بمفرده.

وروى اللاعب مالك عبد المنعم، تلك القصة لـ”أخبار 24″، التي شهدها أحد شوارع محافظة الزلفي، وأكد أنه خلال مروره شاهد طفلاً بمفرده داخل المركبة، وبيده ولاعة، وكانت تصرفات الطفل مريبة ومثيرة، بعد أن اندلعت النيران في علبة محارم ورقية “مناديل”، وهرع اللاعب مسرعاً لإخراج العلبة المشتعلة من السيارة، قبل أن تتسع دائرة النيران، ويصاب الطفل بأذى، في تصرفٍ ينمّ عن حسن تدبير وسرعة بديهة وتصرف.

وانطفأت في وقتها النيران التي كادت تؤذي الطفل، لكنها اشتعلت في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار المقطع، وحصل تصرف النجم مالك عبد المنعم على إعجاب الجميع، وأثنوا على حسن تصرفه وتدبيره.

وأطلق الكثير من رواد تلك المواقع تحذيرات للآباء والأسر، بعدم ترك الأبناء بمفردهم في مثل هذه الحالات، وإبعاد أي آلات حادة أو أدوات اشتعال بعيداً عن متناول الأطفال، حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.

“لاعب نادٍ شهير” ينقذ طفلاً من الموت “محروقاً”

رياضة
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