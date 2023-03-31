إنجاز 40% من “حدائق الملك عبدالله العالمية”

أنجزت أمانة منطقة الرياض 40% من أعمال مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية، والذي يعد أحد أكبر المشاريع البيئية حول العالم.
وأوضح المشرف العام على المشروع ناصر الوادعي، أنه تم إنجاز معظم الأعمال الخرسانية والهيكل المعدني وجزء كبير من التغطية الخاصة بمبنى المتحف النباتي “الهلالين”، والذي تتجاوز مساحته 90 ألف متر مربع.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ 80% من شبكات المياه وتصريف السيول والصرف الصحي والري والمياه المعالجة وشبكات مياه إطفاء الحريق والتبريد والتدفئة، ما يشير إلى إنجاز جزء كبير من أعمال البنية التحتية لموقع المشروع، والذي تتجاوز مساحته مليونَيْ متر مربع.
وأضاف أن المتحف النباتي يعد المبنى الرئيسي في المشروع، كما أنه أيقونة معمارية للحدائق النباتية، ويحتوي على 7 حدائق تعبّر عن العصور التاريخية القديمة للنباتات، ابتداءً من العصر الديفوني وحتى العصر الحديث. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الحدائق تحتوي على أكثر من 1400 نوع من النباتات المحلية والمستوردة، ويتم توفير البيئة المناخية المناسبة لها، بالإضافة لمباني الخدمات مثل المطاعم والمقاهي والألعاب التعليمية ومناطق العناية بالأطفال، مؤكدًا أن الأمانة تستهدف الانتهاء من أعمال المشروع بنهاية عام 2024 وبداية عام 2025.