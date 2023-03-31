لتعزيز الاستهلاك المستدام .. “الأزياء” تُنظم مبادرة لتبادل قطع الملابس

كشفت هيئة الأزياء أمس الخميس عن تنظيم مبادرة “سواب شوب” لتعزيز الاستهلاك المستدام عبر تبادل قطع الأزياء، خلال الفترة من 1 أبريل إلى 4 أبريل في “بيت الأزياء” التابع لمنطقة سكوير 1 في بوليفارد رياض سيتي.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتيح الفرصة أمام الزوار لتبادل الملابس والإكسسوارات المستعملة مع بعضهم البعض، أو استبدالها بقطع جديدة مقدّمة من إحدى الشركات.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، بوراك شاكماك، بهذه المناسبة: “نريد تفعيل مشاركة المستهلكين في رؤيتنا وتثقيفهم حول أهمية توزيع الملابس المستعملة، لنعمل معهم على التأسيس لمستقبل مستدام في قطاع الأزياء”. وفق “أخبار 24”.
ويعد ذلك ثالث حدث من نوعه ضِمن مبادرة “سواب شوب” التي أطلقتها الهيئة برعاية الشركاء الإستراتيجيين، ضمن مؤتمر مستقبل الأزياء 2022م، مستقبلةً أكثر من 1300 زائر، وتبادل الملابس ما يقارب 1000 شخص بين بعضهم، ووصلت القطع المُحضرة للمبادرة إلى 5.5 ألف قطعة،.