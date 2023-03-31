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جديد المحليات > “الصناعة”: حجم استثمارات القطاع تجاوز 1.4 تريليون ريال حتى يناير 2023
31/03/2023   5:23 ص

“الصناعة”: حجم استثمارات القطاع تجاوز 1.4 تريليون ريال حتى يناير 2023

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شفت “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين” لشهر يناير 2023م، أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تجاوز 1.4 تريليون ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى 10.6 ألف مصنع.

وأوضحت أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يناير 2023 بلغ 2.2 ألف رخصة منها: 1.3 ألف رخصة محجر مواد بناء، و647 رخصة كشف، و178 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و42 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.

وبيّنت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة خلال يناير 2023م بلغ 124 ترخيصاً، باستثمارات بلغت 2.4 مليار ريال، بينما بدأ 164 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها، باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.

وتسلط النشرة التي تصدرها وزارة الصناعة والثروة المعدنية الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وتُبرز حجم التغيرات، التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.

“الصناعة”: حجم استثمارات القطاع تجاوز 1.4 تريليون ريال حتى يناير 2023

جديد المحليات
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