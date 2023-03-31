“الأرصاد”: شرورة الأعلى حرارة وطريف الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تسجل أعلى درجة حرارة عظمى اليوم (الجمعة)، في شرورة بـ37 درجة، تليها الخرج 35 درجة، ثم وادي الدواسر 34 درجة، ثم جازان والصمان والأحساء والدهناء 33 درجة.
وأوضح المركز أن أدنى درجة حرارة صغرى متوقعة ستكون بواقع 4 درجات بطريف، تليها 7 درجات في القريات، ثم عرعر وسكاكا 9 درجات، فحائل 10 ثم رفحاء 11، فالباحة 12 درجة.
وكان المركز قد ذكر في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق. وفق “أخبار 24”.