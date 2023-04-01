بـ9.69% نسبة تحسن.. “الاتصالات” تُصدر تقرير “مقياس” الربع الرابع لعام 2022

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير “مقياس” الربع الرابع 2022م لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.
واستعرض التقرير مؤشرات الإنترنت الثابت بمتوسط سرعة تحميل 114.29 ميجابت في الثانية بنسبة تحسن تقدر بـ9.69% مقارنةً بــالفترة نفسها من العام السابق ومتوسط سرعة رفع يصل إلى 48.78 ميجابت في الثانية.
وكشف عن بلوغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل بـ180.21 ميجابت في الثانية بنسبة تحسن تقدر بـ6.31% مقارنةً بــالفترة نفسها من العام السابق، فيما وصل متوسط سرعة الرفع للإنترنت المتنقل إلى 22.80 ميجابت في الثانية.
وتصدرت شركة الاتصالات السعودية (stc) لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 199.03 ميجابت في الثانية، محققة بذلك نسبة تحسن تصل إلى 12.52% مقارنةً بــالفترة نفسها من العام السابق. فيما تصدرت شركة زين قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت الثابت بمتوسط 130.18 ميجابت في الثانية.
وعلى صعيد انتشار شبكات الجيل الخامس، فقد أظهر تقرير “مقياس” وصول عدد المحافظات المغطاة بخدمات الجيل الخامس إلى 95 محافظة على مستوى المملكة، بمتوسط سرعة للجيل الخامس المتنقل يصل إلى 344.41 ميجابت في الثانية. وفق “أخبار 24”.
وبيّن التقرير تحسن سرعة الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي بنسبة تصل إلى 39% مقارنةً بــالفترة نفسها من العام السابق، وقد سجلت “موبايلي” أسرع زمن وصول لتطبيقي (سناب شات، وتويتر)، فيما اشتركت شركتا الاتصالات السعودية وزين في صدارة سرعة الوصول لتطبيقي: (إنستجرام، وفيس بوك).
يشار إلى أن تقرير “مقياس” تصدره الهيئة بشكل دوري للمساهمة في تعزيز التنافسية؛ وتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، ورفع مستوى الشفافية في القطاع وجذب المستثمرين.