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جديد المحليات > “الصحة” تدعو للمسارعة بتحويل بطاقات تطعيم أبنائهم الورقية إلى الرقمية
01/04/2023   6:41 م

“الصحة” تدعو للمسارعة بتحويل بطاقات تطعيم أبنائهم الورقية إلى الرقمية

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جددت وزارة الصحة تحفيزها للمواطنين لتحويل بطاقات التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للبطاقات الرقمية وهي الخدمة التي أطلقتها مؤخراً والمتمثلة في خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال بديلًا عن الشهادة الورقية .

ودعت الوزارة أولياء الأمور بتسجيل تطعيمات أطفالهم إلكترونياً ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ والرجوع إليها في أي وقت من خلال الحجز عبر عيادة توثيق التطعيمات أو تسجيلها ذاتياً عبر تطبيق صحتي.

وتأتي هذه الخدمة ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين، في إطار الأهمية البالغة لتطعيمات الأطفال والسجل الذي تدوّن فيه، من خلال الذهاب للعيادة وتوثيق التطعيمات بحيث يتم حجز موعد في عيادة توثيق التطعيمات، ومن ثم الذهاب للمركز ببطاقة التطعيمات الورقية وستظهر الشهادة في تطبيق صحتي. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن “صحتي” هو تطبيق أطلقته وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.

“الصحة” تدعو للمسارعة بتحويل بطاقات تطعيم أبنائهم الورقية إلى الرقمية

جديد المحليات
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