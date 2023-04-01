نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء صحة ما يُتداول بأن شراب الفاكهة متعدد النكهات على شكل بودرة يحتوي على مواد كيميائية ضارة.
وأوضحت أن ما يقال عن وجود بعض المواد الكيميائية الضارة في شراب الفاكهة، متعدد النكهات على شكل بودرة، ومنها فوسفات الكالسيوم الذي يدمر العظام غير صحيح.
وأضافت أن جميع المكونات الداخلة في تركيب أي مادة غذائية يتم تقييم سلامتها، حيث لا يسمح بإضافة أي مادة يكون لها أثر سلبي على الصحة.
وبينت أنه نظراً لأن هذه المشروبات منخفضة القيمة الغذائية، وتحتوي على كميات عالية السكر ينصح بالتقليل من استهلاكها قدر الإمكان.
وفق “أخبار 24”.