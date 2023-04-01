“البيئة”: 5 أشهر مهلة لعودة مواشي وإبل الرعي لغير السعوديين لدولهم

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن المهلة المتبقية على انتهاء عودة إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم 5 أشهر فقط.
وشددت على أنه بعد انتهاء المهلة في نهاية أغسطس المقبل، سيتم إلغاء كافة تصاريح الدخول لغير الملتزمين، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها للحفاظ على الغطاء النباتي، بالحد من خطورة الرعي الجائر، وتدهور المراعي الطبيعية، وتحقيقاً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء للمحافظة على البيئة وتعزيز الاستفادة من الموارد الحيوية في المملكة. وفق “أخبار 24”.
ودَعت مُلاك ورعاة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين؛ للمبادرة بالتسجيل في منصة “نما” الإلكترونية.