“المسرح والفنون الأدائية” تحفز الكتّاب بـ”الإقامة المسرحية” في عسير

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم السبت استعدادها لإطلاق برنامج “الإقامة المسرحية” من 27 مايو – 5 يونيو 2023 في قرية بن عضوان الأثرية بمنطقة عسير.
ويُعنى البرنامج بتوفير بيئة مُحفزة ومعززة للكتّاب المسرحيين؛ لممارسة الإبداع في كتابة النصوص، تحت إشراف خُبراء في الكتابة المسرحية من الوطن العربي.
وتنقسم الإقامة المسرحية لمسارين: الفكرة ويجب أن تكون واضحة المعالم وإبداعية، والنصوص المكتملة ذات الأفكار الخلّاقة، والبناء الدرامي، والأفكار المُستلهمة من القصص الشعبية، والأساطير المحلية.
ويقدم البرنامج ورشاً تدريبية، وندوات مستهدفاً 12 كاتباً مسرحياً؛ للإقامة في معتزلٍ فنيّ 10 أيام بقرية بن عضوان الأثرية؛ لتطوير النصوص المختارة بإشراف ومتابعة من المستشارين العرب المختصين في الكتابة المسرحية.
وتمر عناصر الإقامة المسرحية بعدة مراحل، حتى ترشيح أفضل 12 نصاً، والإعلان عن الأسماء المرشحة ثم مرحلة “الإقامة المسرحية” حيث تهدف الهيئة لخلق بيئة إبداعية محفّزة والخروج بمحتوى مسرحي جديد يتميّز بالإبداع والتفرد. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن قرية “بن عضوان” الأثرية من أهم القرى السياحية في عسير، وتقع في شمال أبها في بللحمر على ارتفاع 2760م من سطح البحر، فوق إحدى قمم جبال السروات بإطلالة جميلة على تهامة، وهي المكان الأمثل للإقامة المسرحية.