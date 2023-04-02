تفقد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، سير أعمال مبادرة “أجاويد” التي انطلقت منذ بدء شهر رمضان المبارك في 5 محافظات بالمنطقة.
واطلع أمير المنطقة على سير أعمال المبادرة، كما التقى القائمين عليها، حيث تستمر منافسات المبادرة في جميع محافظات منطقة عسير حتى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث بلغ عدد المبادرات المسجلة في مسار العطاء 896 مبادرة، وفي مسار القوة 334 مبادرة وفي مسار الوعي 588 مبادرة.
وبدأ أمير المنقطة زياراته بمحافظة ظهران الجنوب، حيث تابع انتظام دورة “أجاويد” الرمضانية في كرة القدم التي انطلقت هذا العام مع المبادرة بعد توقف 15 عاماً، فضلًا عن الوصول للموقع ولقاء المتطوعين واللجنة المنظمة والاطلاع على تجهيزاتهم وأخذ فكرة عن الدورة.
وشملت زيارة محافظة الحرجة، حيث شارك في دورة الأمن السيبراني لشباب المحافظة، إلى جانب مقابلة الفرق التطوعية والاطلاع على مبادرات مسار الوعي، أما في محافظة سراة عبيدة، متحف “بن دحيم” وحضر أمسية أجاويد الشعرية، كما شارك الأهالي في محافظة أحد رفيدة اجتماعهم واطلع على المبادرات في خيمة الأجاويد.
وأنهى أمير المنطقة زيارته بمحافظة خميس مشيط، حيث اطلع على المبادرات في جميع المسارات من داخل غرفة العمليات.
وفق “أخبار 24”.