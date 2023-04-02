“الصناعة” تنفذ 1.1 ألف زيارة على المنشآت الصناعية خلال مارس الماضي

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الخدمة الشاملة الصناعية وإدارة الالتزام، 1173 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق خلال شهر مارس الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن الزيارات الميدانية المنفذة شملت 348 زيارة على المصانع في الرياض، و287 في مكة المكرمة، و248 في المنطقة الشرقية، فيما نفذت 85 على مصانع القصيم، إضافةً إلى 62 في المدينة المنورة، و44 في نجران، و37 في جازان، و21 على مصانع تبوك، و14 في عسير، و12 في الباحة، و10 في حائل، و3 في الحدود الشمالية، بالإضافة إلى زيارتين في منطقة الجوف.
وأكد “الجراح” أن الزيارات الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الصناعية، والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافةً إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن الوزارة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة، وتوفير احتياج السوق المحلي وتعزيز المعروض فيه.
يذكر أن الوزارة تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافةً إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.