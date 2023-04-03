لتقديم واجب العزاء.. نائب أمير منطقة الرياض يزور أسرة الفريق “القحطاني”

زار نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، أسرة القحطاني لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الفريق معجب القحطاني.
وحرص نائب أمير منطقة الرياض، على زيارة مقر العزاء مساء أمس (الأحد)، سائلاً اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويُسكِنه فسيح جناته.
بدورها عبَّرت أسرة القحطاني عن شُكْرها وتقديرها للأمير محمد بن عبدالرحمن على تعازيه ومواساته ومشاعره الطيبة.
وسبق للفريق معجب القحطاني، الذي توفي يوم الخميس الماضي، توليّ منصب مدير عامّ حرس الحدود في الفترة بين 1992 وحتى 1996، وكذلك منصب قائد قوات حرس حدود المنطقة الشرقية.
ووُلد “القحطاني” في مدينة الأحساء، كما التحق بعد إنهائه دراسته الثانوية بدورة ترشيح الضباط في وزارة الداخلية، ليتدرج بعد إنهاء دراسته بالعمل في قطاع حرس الحدود.