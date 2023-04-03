ولي العهد يلتقي بالرئيس المصري في جدة ويستعرضان عدداً من القضايا المشتركة

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة اليوم (الإثنين)، وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه.
ورحب ولي العهد بالرئيس المصري خلال لقائهما على مائدة السحور، وقدم الرئيس السيسي الشكر للأمير محمد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استقبل بها مع وفده المرافق.
واستعرض الأمير محمد مع الرئيس السيسي العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسُبل تطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.
كما جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان في استقبال الرئيس المصري لدى وصوله مستشار الأمن الوطني مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء عصام بن سعد، واللذان حضرا اللقاء الذي جمع بين الأمير محمد والرئيس السيسي، فيما حضر من الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل. وفق “أخبار 24”.
وعقب انتهاء الزيارة غادر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جدة، وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مودعيه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.