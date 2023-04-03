"الجلاجل" يفتتح مشروعات تطويرية في "سعود الطبية"

افتتح وزير الصحة، فهد الجلاجل، مشروعات تطويرية عدة في مدينة الملك سعود الطبية؛ بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للطوارئ بنحو 28%، وتزويد المستشفى بأحدث التقنيات.
وشملت المشروعات، التي افتتحها الوزير يوم أمس (الأحد)، أعمال توسعة طوارئ المستشفى العام، وقسم العمليات الرقمية، وقسم المختبر، وقسم التعقيم، والعناية المركزة للأطفال، والعناية المركزة لحديثي الولادة.
ومن المتوقع أن يجري مركز العمليات الرقمية نحو 18 ألف عملية سنويًّا، في حين يشتمل مشروع القاعة الرئيسية على إعادة تأهيلها وتجهيزها بأحدث التقنيات، بطاقة استعيابية تتجاوز أكثر من 540 مقعدًا.
يذكر أن وزير الصحة شهد أيضًا حفل تخريج أكثر من 100 طبيب وطبيبة أسرة بأكاديمية طب الأسرة بمدينة الملك سعود الطبية.
وفق “أخبار 24”.