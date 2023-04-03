“إغاثي الملك سلمان” يُضمد جراح متضرري سيول حضرموت.. ويوزع سلال بـ”8 دول”

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية في عدد من الدول منها إندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، والسودان.
ووزع المركز 13 طنًّا و719 كلجم من السلال الغذائية في مدينة بريبيس بمقاطعة جاوة الوسطى بإندونيسيا، استفاد منها 1.3 ألف فرد، و أكثر من 20 طنًّا و791 كلجم من السلال الغذائية في مدينة داماتورو بولاية كانو في نيجيريا، استفاد منها 2.1 ألف فرد، وألف سلة غذائية في محلية طوكر بولاية البحر الأحمر في السودان، استفاد منها 6.2 ألف فرد.
كما وزع المركز 84 طنًّا و500 كلجم من السلال الغذائية على الأسر الأشد احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، و 24 طنًّا من السلال الغذائية في مناطق نوابارا وإسلام بورا وجمال بورا ببنجلاديش، استفاد منها 6 آلاف فرد.
وقدم المركز 32طنًّا و482 كلجم من السلال الغذائية في مدينة نيامي عاصمة النيجر، استفاد منها 3.4 ألف فرد، و3 أطنان و685 كلجم من السلال الغذائية في محافظة كوبليك بألبانيا، استفاد منها 330 فردًا، كما وزع مساعدات إيوائية متنوعة للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
ونفذ المركز تدخلًا طارئًا لإغاثة المتضررين من الأمطار والسيول في مخيمي سمعون و الخزان بمديرية الشحر في محافظة حضرموت، ووزع 45 خيمة إيوائية و45 حقيبة إيوائية، استفاد منها 270 فردًا، وقام ببناء خزان للمياه يعمل بالطاقة الشمسية في محافظة صعدة؛ لتوفير المياه النظيفة الآمنة للسكان، يستفيد منه أكثر من 2.5 ألف أسرة.
وعمل المركز أيضاً على توزيع مواد إيوائية لمتضرري الزلزال في مخيم القاموع بمحافظة إدلب في الجمهورية السورية، والتي تضمنت 34 مرتبة نوم و34 بطانية و17 خيمة إيوائية، استفاد منها 17 أسرة من متضرري الزلزال. وفق “أخبار 24”.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.