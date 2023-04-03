في مقدمتها نمو التجارة الإلكترونية.. “التجارة” تصدر أولى نشرات قطاع الأعمال لعام 2023

طرحت وزارة التجارة، أول نشرة ربعية عن أداء قطاع الأعمال وتطوراته بالمملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.
واستعرضت النشرة الربعية، أبرز مؤشرات النمو في مختلف الأنشطة والقطاعات، وتطورات الأنظمة واللوائح ذات الأولوية للمنظومة خلال العام الجاري، وأبرزها نظام حماية المستهلك ونظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية وميثاق الشركات العائلية ولائحة حوكمة الشركات.
وأوضحت حجم النمو في سجلات المؤسسات والشركات، وأعلى القطاعات التي شهدت نموًا ملحوظًا العام الجاري، وتوزيع السجلات المصدرة على مناطق المملكة، بالإضافة إلى مؤشرات الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة ونمو التجارة الإلكترونية في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتطرقت إلى سجلات سيدات الأعمال من إجمالي السجلات المصدرة، ونمو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطورات تحول المؤسسات إلى شركات وفقًا لنظام الشركات الجديد.
وتناولت النشرة التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي، إسهامات نظام الشركات في تحسين جاذبية قطاع الأعمال، ومزايا الأنظمة واللوائح الصادرة مؤخراً.