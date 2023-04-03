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جديد المحليات > “السديس” يبحث مع “البسامي” تعزيز التعاون بخدمة قاصدي الحرمين
03/04/2023   7:08 ص

“السديس” يبحث مع “البسامي” تعزيز التعاون بخدمة قاصدي الحرمين

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بحث الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، مع مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، خلال لقاء جمع بينهما، تعزيزَ التعاون القائم في خدمةً قاصدي الحرمين الشريفين.

وهدف اللقاء الذي حضره مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء فواز المتيهي، إلى المساهمة في تكامل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك؛ تحقيقاً لتطلُّعات القيادة الرشيدة.

وأشاد “السديس” خلال اللقاء الذي شارك فيه عدد من قيادات الرئاسة، بما تبذله الجهات الأمنية المشاركة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ودورها المهم في الحفاظ على أمن وسلامة العمّار والزوار، مؤكداً عِظَم ومكانة الخدمات الجليلة التي تُقدَّم من أجل سلامة القاصدين، وتنظيم أدائهم النُّسُك والعبادات بكل يُسْر وطمأنينة.وفق “أخبار 24”.

“السديس” يبحث مع “البسامي” تعزيز التعاون بخدمة قاصدي الحرمين

جديد المحليات
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