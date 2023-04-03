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جديد المحليات > “لومي” تعتزم بيع 30% من أسهمها بالبورصة في طرح أولي
03/04/2023   1:52 م

“لومي” تعتزم بيع 30% من أسهمها بالبورصة في طرح أولي

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أكدت مصادر أن شركة لومي لتأجير السيارات عينت البنك السعودي الفرنسي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس لإدارة بيع 30 % من أسهمها بالبورصة في طرح عام أولي.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ”رويترز” أن قرار شركة سيرا، وهي أكبر شركة للسياحة والسفر في المملكة، بطرح لومي التابعة لها في البورصة غير معلن.
يذكر أن لومي تمتلك أسطولًا يتألف من أكثر من 19000 مركبة، ، وأعلنت في سبتمبر الماضي أنها فتحت صالة عرض في الرياض لبيع سياراتها المستعملة للمستهلكين.

وكشفت تقارير لشركة جلاسكو للأبحاث والاستشارات أنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق تأجير السيارات في المملكة إلى 9.8 مليار ريال بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب 8.6 %.

“لومي” تعتزم بيع 30% من أسهمها بالبورصة في طرح أولي

جديد المحليات
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