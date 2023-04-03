قالت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+، عقب انتهاء اجتماعها اليوم (الإثنين) عبر الاتصال المرئي، إن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يوميا.
واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج البترول الخام لشهري يناير وفبراير من عام 2023م، وأشادت بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون.
وأكّد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، مجددًا، التزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية عام 2023م، حسب ما اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 5 أكتوبر2022م.
ونوّه الاجتماع بتعديلات الإنتاج الطوعية التالية التي أعلنتها أمس الأحد 2023 كل من المملكة بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، والعراق بمقدار 211 ألف برميل يوميًا، والإمارات بمقدار 144 ألف برميل يوميًا، والكويت بمقدار 128 ألف برميل يوميًا، وكازاخستان بمقدار 78 ألف برميل يوميًا، والجزائر بمقدار 48 ألف برميل يوميًا، وسلطنة عمان بمقدار 40 ألف برميل يوميًا، والجابون بمقدار 8 آلاف برميل يوميًا، والتي ستُطبق ابتداءً من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023م.
وأوضح الاجتماع أن هذه التعديلات ستكون بالإضافة إلى تعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.
وأبان أن التعديلات المذكورة آنفًا ستكون بالإضافة إلى التعديل الطوعي الذي أعلنته روسيا الاتحادية، بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية عام 2023م، والذي سيكون من متوسط مستويات الإنتاج حسب تقدير المصادر الثانوية لشهر فبراير 2023، مشيرا إلى أنه بذلك سيبلغ إجمالي تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية لجميع الدول المذكورة أعلاه 1.66 مليون برميل يوميًا.وفق “أخبار 24”.
وأشار الاجتماع إلى أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول، موضحا أنه من المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم وهو التاسع والأربعون للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في الرابع من يونيو 2023م.
وكانت المملكة و7 دول قد أعلنت، أمس (الأحد)، تنفيذ تخفيض طوعي، في إنتاجها من البترول الخام حتى نهاية عام 2023، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.
وقد خفضت المملكة إنتاجها 500 ألف برميل يومياً، وروسيا 500 ألف برميل، والإمارات 144 ألف برميل، والعراق بـ211 ألف برميل، والكويت بـ128 ألف برميل، والجزائر بـ48 ألف برميل، وعمان بـ40 ألف برميل، وكازاخستان بـ78 ألف برميل.