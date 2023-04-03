تسليم هدية خادم الحرمين من التمور وإفطار الصائمين لعدة دول

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لدولتي موزمبيق وكازاخستان، فيما سلمت إفطار صائمين في تايلاند.
وأوضحت الوزارة أنها سلمت لجمهورية موزمبيق 5 أطنان من التمور، بمقر سفارة المملكة في العاصمة “مابوتو”، بحضور القائم بأعمال السفارة ماجد بن حميد الجهني، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي في موزمبيق الشيخ محمد أمين، وعدد من رؤساء الجمعيات.
كما سلمت الوزارة ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بجمهورية كازاخستان، هدية خادم الحرمين من التمور والبالغة 5 أطنان، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة المسلمين وتلمس احتياجاتهم في هذا الشهر المبارك.
وأقيمت مراسم الاحتفالية في مقر سفارة المملكة بالعاصمة أستانا، بحضور سفير خادم الحرمين فيصل بن حنيف القحطاني والملحق الديني المكلف طلال بن ضيف الله المالكي، والمتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية عبدالله العنزي، وعدد من الشخصيات الإسلامية الكازاخية. وفق “أخبار 24”.
وقال القحطاني إن الهدية الملكية تحظى بتقدير كبير من قبل الأشقاء في كازاخستان على جميع المستويات، الذين يثمنون عاليًا دور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمس حاجاتهم ولاسيما في هذا الشهر المبارك.
وفي السياق ذاته، وزعت الوزارة، وجبات إفطار الصائمين على الكوادر الطبية التي تعمل في مستشفى “ميد بارك” بالعاصمة التايلاندية بانكوك، من الطاقم الطبي والتمريض وجميع العاملين والبالغ عددهم 50 كادرًا، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة خلال رمضان.