بـ25 طناً من التمور.. تدشين "برامج خادم الحرمين" لتفطير الصائمين في باكستان

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في باكستان اليوم برامج خادم الحرمين الشريفين من التمور والمصاحف وتفطير الصائمين
وببلغ وزن التمور الفاخرة التي سيتم توزيعها 25 طنًا وهدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف بعدد 26 ألف نسخة من إصدارات المجمع المختلفة وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم باللغة الأوردية.
وأوضح سفير المملكة لدى باكستان نواف المالكي، خلال التدشين أن برامج تفطير الصائمين وتوزيع المصاحف والتمور هي جزء من المشاريع التي وجه خادم الحرمين الشريفين بإقامتها في شهر رمضان في عدد من الدول ومنها باكستان.
وبين أن المشروع يهدف إلى رعاية الأسر الفقيرة والمحتاجة والأرامل والأيتام وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم، وسد حاجتهم ومد يد العون والمساعدة لهم عبر تقديم بعض المواد الغذائية الضرورية والإسهام الفعّال في التخفيف من معاناة الحياة المعيشية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً.
وفق “أخبار 24”.