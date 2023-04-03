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جديد المحليات > عن طريق منح أسهم مجانية.. زيادة رأس مال “أرامكو” بقيمة 15 مليار ريال
03/04/2023   9:19 م

عن طريق منح أسهم مجانية.. زيادة رأس مال “أرامكو” بقيمة 15 مليار ريال

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أعلنت هيئة السوق المالية الموافقة على طلب “أرامكو السعودية” زيادة رأس مالها من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال.

ويمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأوضحت أنه سوف تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 15 مليار ريال من بند “أرباح مبقاة”، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 220 مليار سهم إلى 242 مليار سهم بزيادة قدرها 22 مليار سهم. وفق “أخبار 24”.

وأشارت ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

عن طريق منح أسهم مجانية.. زيادة رأس مال “أرامكو” بقيمة 15 مليار ريال

جديد المحليات
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