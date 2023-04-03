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جديد المحليات > “شؤون الحرمين” تطلق المرحلة الثانية من إصدار تصاريح الاعتكاف الرقمية
03/04/2023   9:19 م

“شؤون الحرمين” تطلق المرحلة الثانية من إصدار تصاريح الاعتكاف الرقمية

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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الإثنين)، المرحلة الثانية من إصدار التصاريح الرقمية بالاعتكاف لموسم شهر رمضان.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات وهيب المطرفي، أنه تم خلال المرحلة الأولى استقبال أكثر من 3 آلاف طلب تصريح اعتكاف بشكل إلكتروني عبر منصة الخدمات الرقمية، وتم فرزها وإصدار التصاريح للمعتكفين في المرحلة الثانية.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي رائد المطرفي، أنه تم تكثيف الجهود والطاقات البشرية والتقنية للتسهيل على “المعتكفين”، وتقديم كافة الخدمات في المسجد الحرام، بدءًا من دخولهم وحتى خروجهم خلال العشر الأواخر من رمضان، بإشراف ميداني مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس. وفق “أخبار 24”.

“شؤون الحرمين” تطلق المرحلة الثانية من إصدار تصاريح الاعتكاف الرقمية

جديد المحليات
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