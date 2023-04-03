“سلوشنز” تستكمل استحواذها على مراكز الاتصال “ccc”

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “solutions by stc” الرائدة في تمكين التحول الرقمي في المملكة، اكتمال استحواذها على شركة مراكز الاتصال “ccc” الرائدة في مجال تعهيد الأعمال في المملكة بنسبة 100%.
ويهدف الاستحواذ إلى تعزيز النمو ومواصلة ريادة “سلوشنز” لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويعتبر امتداداً لاستراتيجية النمو الطموحة للشركة ولمجموعة “stc”، كما يساهم الاستحواذ في التوسع في تقديم خدمات شاملة في كافة مجالات خدمة العملاء الرقمية، خاصة وأنه من المتوقع أن ينمو سوق تعهيد الأعمال في المملكة بنسبة 13.9% خلال الفترة ما بين 2021 و 2026 حسب تقارير IDC.
وحول هذه الخطوة، قال المهندس عمر النعماني، الرئيس التنفيذي لشركة “سلوشنز”، إن الاستحواذ يعد محطة أساسية في استراتيجية الشركة للنمو، كما يساهم في التوسع في مجال تعهيد الأعمال وتمكيننا من تقديم خدمات شاملة لقاعدة العملاء، وتحقيق أفضل قيمة للمساهمين.
وأوضح المهندس منصور الضلعان، الرئيس التنفيذي لشركة “ccc”، أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الخدمات واستمرار الريادة في القطاع بكافة أنحاء المملكة.
وتعد شركة “ccc” إحدى الشركات المحلية الرائدة في تقديم خدمات تعهيد الأعمال في المملكة حيث تقدّم تجارب رقمية مميزة لعملائها باستخدام أفضل الممارسات العالمية، إذ انطلقت في عام 2011 كمشروع مشترك بين stc المدرجة في السوق المالية “تداول”، وشركة Startek الرائدة عالمياً في إدارة تجارب العملاء والمدرجة في بورصة نيويورك ومقرها الولايات المتحدة. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن الاستحواذ على شركة “ccc” يعد الثاني لـ “سلوشنز” بعد اكتمال استحواذها على شركة “جيزة سيستمز” العام الماضي.