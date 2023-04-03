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جديد المحليات > “الأرصاد”: يناير الماضي يسجل ثاني أعلى كمية هطول للأمطار منذ 32 عاماً
03/04/2023   9:19 م

“الأرصاد”: يناير الماضي يسجل ثاني أعلى كمية هطول للأمطار منذ 32 عاماً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير المناخي للأمطار ودرجات الحرارة لشهر يناير 2023م.

وأوضح التقرير أن المملكة تأثرت خلال يناير الماضي بأمطار أعلى من المعدل الطبيعي مقارنة مع الفترة المرجعية (1991 – 2020)، إذ تعد ثاني أعلى كمية هطول تاريخيًا.

وبيَّن أن معظم المحطات سجلت كمية هطول أعلى من المعدل إذ بلغت كمية الأمطار بمحطة القصيم خلال يناير الماضي 122.7 ملم كأعلى قيمة في تاريخها وذلك مقارنة بالفترة المرجعية المذكورة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة بيَّن التقرير ارتفاع معدل درجات الحرارة الصغرى بمقدار 2.3 °م لشهر يناير الماضي، وهو ما يعد ثاني أعلى معدل درجة حرارة صغرى مقارنة بالفترة المرجعية (1991 – 2020). وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى ارتفاع طفيف في معدل درجة الحرارة العظمى حيث بلغ 0.2 °م فقط، إضافة إلى ارتفاع معدل متوسط درجة الحرارة للشهر نفسه بمقدار 1.1 °م وذلك مقارنة بالفترة المناخية المرجعية.

“الأرصاد”: يناير الماضي يسجل ثاني أعلى كمية هطول للأمطار منذ 32 عاماً

جديد المحليات
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