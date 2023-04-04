نائب وزير النقل يدشن تجربة للمركبات الكهربائية ذاتية القيادة

دشَّن نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، تجربة للمركبات ذاتية القيادة؛ بهدف توحيد جهود الجهات ذات العلاقة وتحديد الأطر التنظيمية المناسبة لتمكينها، وتبنِّي أنظمة النقل الحديث.
وأوضح الرميح أن هذه التجربة هي أولى التجارب التي تسعى لها منظومة النقل لتحسين أداء المراكز اللوجستية من أجل دعم التطوير المستقبلي لأنظمة ولوائح وتشريعات المركبات ذاتية القيادة، ورفع مستوى المعرفة والقبول لها عند المجتمع، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لهم لتجربتها.
وأضاف أنها تأتي أيضاً كجزء من مبادرة تبنِّي أساليب النقل الحديثة، التي تسعى الوزارة من خلالها إلى الاستفادة من التقنيات ذات الصلة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب إسهامها بتقليل معدل حـوادث النقل والوفيات، وتحسين التنقل بين المدن وداخلها، وتقليل التأثير السلبي للقطاعات على البيئة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعمل من خلال مبادرة تبنِّي أساليب النقل الحديثة على تمكين عدة تقنيات حديثة مختلفة في جميع قطاعات النقل المختلفة. مثل: النقل البري، والسككي، والبحري، والجوي.