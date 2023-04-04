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جديد المحليات > “ولادة بريدة” ينهي معاناة رضيع يعاني من انغلاق معوي دون تدخل جراحي
04/04/2023   5:35 ص

“ولادة بريدة” ينهي معاناة رضيع يعاني من انغلاق معوي دون تدخل جراحي

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أنهى فريق طبي بمستشفى الأطفال والولادة ببريدة معاناة رضيع يبلغ 18 شهراً يعاني من مشاكل صحية في الأمعاء تسبب له تقيؤاً متكرراً وآلاماً في البطن، وذلك من دون تدخل جراحي.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الطفل كان يعاني من حالة مرضية نادرة تدعى “الانغلاق المعوي”، وتمت إحالته لوحدة أشعة التنظير التألقي ومن ثم حقنه بالصبغة في أمعائه الغليظة، لتكلل عملية تحرير الانغلاق خلال وقت قصير، وتجنيبه الخضوع لعملية جراحية وتعرضه للتخدير العام ومضاعفاته.

وأشار إلى أن الطفل تم تنويمه لمتابعة حالته الصحية من قبل الأطباء والتمريض إلى حين استقرار حالته الصحية وتحسنها ومن ثم غادر المستشفى بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.

“ولادة بريدة” ينهي معاناة رضيع يعاني من انغلاق معوي دون تدخل جراحي

جديد المحليات
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