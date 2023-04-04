مع حلول شهر رمضان المبارك، تتوافد جموع المعتمرين من جميع أنحاء العالم إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة، لأداء العمرة والاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل.
تمثل زيارة المسجد الحرام في شهر رمضان تجربةً روحانيةً عظيمة للمعتمرين، وذلك من خلال أداء العمرة والصلوات وقراءة الأذكار والقرآن الكريم في بيت الله الحرام.
وبالإضافة إلى الجانب الروحاني، تتميز زيارة المسجد الحرام في شهر رمضان بالجانب الاجتماعي، حيث يتجمع المعتمرون من جميع الجنسيات والثقافات.
مشاعر روحانية يعيشها المعتمرون في ساحات #المسجد_الحرام#يسر_وطمأنينة
تصوير : نشمي القحطانيhttps://t.co/RUCtfbXM0x pic.twitter.com/CvBS2lKYL1
— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 3, 2023
وفق “أخبار 24”.