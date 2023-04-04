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جديد المحليات > مشاعر روحانية يعيشها المعتمرون في ساحات المسجد الحرام
04/04/2023   5:34 ص

مشاعر روحانية يعيشها المعتمرون في ساحات المسجد الحرام

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مع حلول شهر رمضان المبارك، تتوافد جموع المعتمرين من جميع أنحاء العالم إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة، لأداء العمرة والاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل.

تمثل زيارة المسجد الحرام في شهر رمضان تجربةً روحانيةً عظيمة للمعتمرين، وذلك من خلال أداء العمرة والصلوات وقراءة الأذكار والقرآن الكريم في بيت الله الحرام.

وبالإضافة إلى الجانب الروحاني، تتميز زيارة المسجد الحرام في شهر رمضان بالجانب الاجتماعي، حيث يتجمع المعتمرون من جميع الجنسيات والثقافات.

وفق “أخبار 24”.

مشاعر روحانية يعيشها المعتمرون في ساحات المسجد الحرام

جديد المحليات
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