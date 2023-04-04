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جديد المحليات > “سلمان للإغاثة” يضخ 875 ألف لتر مياه ويوزع 116 طناً للغذاء في 8 بلدان
04/04/2023   5:34 ص

“سلمان للإغاثة” يضخ 875 ألف لتر مياه ويوزع 116 طناً للغذاء في 8 بلدان

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم وجباته ومساعداته الإنسانية بعدد من الدول بقارات مختلفة في العالم.

ووزع المركز ما يزيد على 88 طنا من السلال الغذائية في عدد من الدول، بواقع 29.8 طن في النيجر، و12 طناً في بنجلاديش، و11 طناً بموريتانيا، و3 أطنان في ألبانيا، و32 طناً للاجئين السوريين والفلسطينيين بلبنان.

وقدّم مساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري السيول والأمطار في مخيمات الشحر والمكلا بحضرموت في اليمن، ومساعدات أخرى لمتضرري الزلزال في إدلب، كما نزع المركز 804 ألغام عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع.

ودعم المركز سكان مدينة باندونغ التابعة لمقاطعة جاوة الغربية في جمهورية إندونيسيا، بتوزيع 16 طناً و480 كيلوغراماً من السلال الغذائية استفاد منها 1.600 فرد، كما تم توزيع 11 طناً و780 كيلوغراماً من السلال الغذائية بولاية كانو في جمهورية نيجيريا استفاد منها 1.200 فرد. وفق “أخبار 24”.

وضخّ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي التابع للمركز، 875 ألف لتر من المياه في الحديدة خلال أسبوع، كما قدمت عياداته الطبية المتنقلة لـ 348 مستفيدًا في حجة باليمن.

“سلمان للإغاثة” يضخ 875 ألف لتر مياه ويوزع 116 طناً للغذاء في 8 بلدان

جديد المحليات
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