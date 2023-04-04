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جديد المحليات > لجهودهما الدبلوماسية.. وزير الخارجية يكرم السفيرين “المعلمي” و”العريفي”
04/04/2023   5:35 ص

لجهودهما الدبلوماسية.. وزير الخارجية يكرم السفيرين “المعلمي” و”العريفي”

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كرم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الأسبق السفير عبدالله المعلمي، ورئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي الأسبق السفير سعد العريفي، وذلك تقديراً لجهودهما الدبلوماسية.

واستقبل وزير الخارجية ممثلي المملكة السابقين بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في ديوان الوزارة بالعاصمة الرياض أمس (الاثنين)، مقدماً لهما الشكر على ما قدماه لخدمة الوطن والمواطن والأسرة الدبلوماسية.

وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن خالص تمنياته للسفيرين بالتوفيق والسداد في قادم الأيام، وكان التكريم بحضور نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة الأمير فيصل بن منصور بن سعد.

وزير الخارجية يكرم السفيرين "المعلمي" و"العريفي"

وزير الخارجية يكرم السفيرين "المعلمي" و"العريفي"

وفق “أخبار 24”.

لجهودهما الدبلوماسية.. وزير الخارجية يكرم السفيرين “المعلمي” و”العريفي”

جديد المحليات
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