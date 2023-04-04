2.1 مليون ريال غرامة مالية على منشأتين للتواطؤ بمشروع لـ”هيئة المدن”

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، أمس (الاثنين)، العقوبات المقررة على منشأتين، لارتكابهما مخالفة التواطؤ في مشروع بالهيئة السعودية للمدن ومناطق التقنية “مدن”، تضمنت غرامة مالية قدرها 2.1 مليون ريال.
وشملت العقوبات منشأة متخصصة في المسح والتصوير الجوي، ومكتبًا متخصصًا في استشارات هندسة المساحة، بواقع غرامة قدرها 1.9 مليون ريال على الأولى، و152 ألف ريال على الأخيرة.
وأهابت الهيئة بجميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية. وفق “أخبار 24”.