بعد مرسول بارك.. تعرف على الاسم الجديد لـ”ملعب النصر”

كشفت مصادر عن أن شركة الوسائل السعودية اتفقت مع البنك الأول “SAB”، على تسمية ملعب جامعة الملك سعود بـ “الأول بارك” بدلًا من مرسول.
وقالت المصادر حسب صحيفة “الرياضية” إن العقد القديم تم إلغاؤه نتيجة خلافات بين الطرفين، وبناءً عليه تم عمل التعاقد الجديد.
وأوضحت المصادر أن العقد الجديد الخاص بالملعب يمتد نحو 3 أعوام مع وجود بند يتضمن إضافة عامين آخرين.
وأشارت المصادر إلى أن الصفقة تقدر بنحو 15 مليون دولار، مقسمة على 3 دفعات، بحيث يكون العام الأول مقابل 5 ملايين دولار، والثاني والثالث بـ 4.5 مليون دولار عن كل عام.
ومن المنتظر أن تكون مواجهة النصر أمام الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بداية المواجهات على “الأول بارك” بمسماه الجديد.