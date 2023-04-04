طريق عودة الهلال للمنافسة على لقب دوري روشن هذا الموسم

بالتأكيد قبل أى بطولة يكون اسم الهلال مرشحًا بقوة لحصد اللقب لما يمتلكه من مقومات الفريق البطل القادر على تجاوز الصعوبات، لكن هذا الموسم في دوري روشن لم تسر الأمور في البداية.. فهل يتمكن وصيف كأس العالم للأندية من التعويض في الجولات الأخيرة من المسابقة؟
وينتظر الهلال مباراة مهمة للغاية عندما يحل ضيفًا مساء اليوم على فريق الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة 17 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”.
وفي هذا اللقاء، ربما يتشكل شكل الصراع في الجولات المتبقية من عمر دوري روشن، خاصة أن الهلال يرغب في العودة إلى سباق المنافسة مع كل من النصر والاتحاد.
وفي حالة فوز الهلال على الفيحاء في لقاء اليوم فإنه سيقترب أكثر من صراع الصدارة، خاصة أنه يأتي في المركز الرابع برصيد 42 نقطة، وفي حالة الفوز سيقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى 5 نقاط فقط.
وقبل انطلاق منافسات الجولة 22 من عمر دوري روشن، يشير جدول الترتيب العام إلى تصدر الاتحاد برصيد 50 نقطة، وخلفه النصر برصيد 49 نقطة، ويتواجد الشباب في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.
صعوبات أمام الهلال
ما يصعب المنافسة على الهلال هذا الموسم، المستوي الثابت الذى يقدمه كل من النصر والاتحاد منذ بداية الموسم في ظل امتلاكهما عناصر قادرة على إحداث الفارق، وفي المقابل عانى الهلال من غياب العديد من العناصر المؤثرة منذ بداية الموسم مثل ياسر الشهراني وعبدالإله المالكي وسلمان الفرج.
ويعاني الهلال أيضًا هذا الموسم من ضغط المباريات في ظل مشاركته في عدة بطولات في نفس الوقت مثل دوري أبطال آسيا، وكأس العالم للأندية الذى حصد مرتبة الوصافة بعد الخسارة من ريال مدريد في النهائي، إضافة إلى المشاركة في المسابقات المحلية.
ضغط المباريات
وفي شهر رمضان يمتلك الهلال ضغطًا كبيرًا من المباريات؛ حيث من المفترض أن يلعب 6 مواجهات خلال 18 يومًا فقط، وبالفعل فاز في أول لقاءاته فيه أمام الخليج، واليوم يواجه الخليج.
كما ينتظر الهلال العديد من المواجهات الصعبة، ومن المحدد أن يواجه مضيفه الشباب في ديربي الرياض يوم 16 رمضان لحساب الجولة 22.
ويستضيف الهلال ضيفه الطائي يوم 19 رمضان لحساب الجولة 23، قبل أن يخرج للباطن يوم 23 رمضان لحساب الجولة 24، ليختتم مبارياته الدورية في رمضان بمواجهة النصر في الديربي المنتظر يوم 27 رمضان في مباراة مقدمة من الجولة 25.
وبالتأكيد ستحسم المواجهات المشار إليها سابقًا فرص منافسة الهلال على لقب الدوري هذا الموسم، خاصة أنه سيواجه منافسين له على اللقب مما يعني أنها مواجهة حاسمة خاصة الشباب والنصر.. فهل يتمكن الهلال من تجاوز تلك الاختبارات بنجاح؟
وفق “أخبار 24”.