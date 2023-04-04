تصدر نشاط البيع بالتجزئة لمستلزمات وأدوات العناية بالأطفال، قائمة أعلى الأنشطة نمواً، في الدليل الذي أصدرته وزارة التجارة عن قطاع الأعمال حول الربع الأول من العام الجاري 2023.
واستندت الوزارة في تحديد قطاعات الأعلى نمواً خلال الأشهر الثلاثة الماضية على عدد السجلات التجارية التي جرى إصدارها بمختلف القطاعات.
وجاء نشاط مستلزمات العناية بالأطفال في المقدمة بـ397 سجلاً بنسبة نمو 1223%، ثم نشاط تقديم الوجبات فقط (خارج المحل) بـ1202 سجل مصدر وبنسبة نمو 407%.
وحل ثالثاً نشاط وكالات التشغيل المؤقت للخدمات المنزلية بـ 282 سجلاً ونسبة نمو 394%، كما صدر لنشاط تسويق الوحدات العقارية السياحية بنظام المشاركة بالوقت 340 سجلاً بنسبة نمو 288%.
وفق “أخبار 24”.