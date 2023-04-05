أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 22 طائراً بريّاً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، والتي تضمنت 19 طائر “قطا” ونسرين بنيين ونسراً أسود اللون.
ولفت الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية محمد قربان، إلى أن المركز ينفذ أبحاثًا ويتابع ويرصد التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام التقنيات الحديثة.
وأضاف قربان أن المركز يستخدم هذه التقنيات في تعقب المجموعات الفطرية، وتوثيق المعلومات المتعلقة بكل محمية، وجمع البيانات، وفهم الممكنات والمخاطر التي تواجه الحياة الفطرية.
كما أكد أن المراكز المتخصصة في المملكة تضاهي نظيراتها العالمية، والتي تُعنى بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أعلى المعايير المعتمدة.
وفق “أخبار 24”.