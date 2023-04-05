“الأزياء” تنظِّم جناحًا رمضانيًّا بواجهة الرياض لدعم مصممي “100 براند سعودي”

تنظم هيئة الأزياء جناحًا رمضانيًّا بعنوان “بوب أب” في واجهة الرياض، خلال المدة من 5 – 8 أبريل الجاري؛ وذلك ضمن البرنامج الإرشادي “100 براند سعودي”، لاستعراض قطع الملابس التي نفذها مصممو الأزياء والعلامات التجارية الفاخرة المتخصصة في عالم الأزياء.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، أن الهيئة تمنح المواهب السعودية منصة لمشاركة ثقافتهم وموهبتهم مع العالم. مبينًا أن الجناح الرمضاني المؤقت، سيمكن من تعزيز نمو أعمالهم واستعراض تصاميمهم الفذة.
وقدم شاكماك، دعوةً مفتوحة للمهتمين لزيارة الجناح، والاستمتاع بمشاهدة مجموعة من التصاميم الخاصة والفريدة من نوعها، والالتقاء بأكثر من 160 من أصل 200 مصمم من المشاركين في البرنامج، وشراء قطع الملابس مباشرة من مجموعاتهم الحصرية.
ويسعى برنامج 100 براند سعودي إلى تمكين المصممين السعوديين من تطوير أعمالهم الخاصة في مجالات الأزياء والمجوهرات والقطع الفاخرة، ومنحهم أفضل الأدوات لتعزيز نمو علاماتهم التجارية على مستوى السوقين المحلية والدولية، وذلك من خلال دورات متقدمة، وورش عمل، وجلسات إرشاد فردية، وجلسات للتطوير المهني، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين في القطاع؛ لتمكين المصممين من النجاح عالميا، والمشاركة في فعاليات دولية كأسابيع الأزياء التي تُقام في نيويورك وباريس وميلان.وفق “أخبار 24”.
وكان البرنامج قد قدم في عامه الأول أكثر من 5 آلاف ساعة تدريب للمصممين، مشتملةً على 10 فئات،هي: الملابس الجاهزة، والتصاميم الأولية، والملابس الفاخرة، والديمي كوتور، وملابس الأعراس، وحقائب اليد، والمجوهرات،التي أسهمت بالفعل بإبراز نجومية العديد من المصممين وتمكينهم من النجاح على المسرح العالمي، والمشاركة في الفعاليات الدولية.