أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الأحد المقبل.. و”الدفاع المدني” يحذر

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية ربيعية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم (الأربعاء) وحتى (الأحد) المقبل.
وتشهد مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة ونجران، مع مساء الغد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ورياحًا هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، فيما تزداد غزارة الأمطار بدءًا من يوم (الجمعة) وحتى (الأحد).
وتتأثر مناطق حائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة بالحالة نفسها، بدءًا من مساء (الخميس)، وتزداد من (الجمعة) حتى (الأحد)، فيما تتأثر المنطقة الشرقية بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة خلال الفترة نفسها، مع توقعات بهبوب رياح نشطة السرعة تثير الأتربة والغبار. وفق “أخبار 24”.
وأكد المركز أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع المقبل.
من جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، للحذر وأخذ الحيطة من الأمطار الرعدية المتوقعة على معظم مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار، والابتعـاد عــن أمــاكــن تجمُّــع الســـيــول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها.